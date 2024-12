Formiche.net - Cosa prevedono le linee guida dell’intelligence Usa per l’Osint

Nei giorni scorsi l’Ufficio del direttorenazionale, l’ente che coordina l’attività delle 17 agenzie d’intelligence della comunità americana, ha diffuso le nuoveper standardizzare ulteriormente la disciplinaopen source (Osint) e promuovere le partnership tra la comunità d’intelligence e il settore privato. L’obiettivo è aiutare i politici e tutti gli altri “clienti” della comunità d’intelligence a comprendere meglio il tipo, la qualità e l’uso delle informazioni disponibili al pubblico (publicly available information), delle informazioni disponibili in commercio (commercially available information) e delle fonti Osint. Nel documento, di 18 pagine, firmato da Morgan Muir, vicedirettore responsabile della Mission Integration, ci sono: un elenco aggiornato di termini rilevanti per le attività Osint; la creazione di un meccanismo di citazione per mantenere“all’origine”, consentendo ai prodotti di rimanere al livello di classificazione più bassa possibile (e dunque più facilmente condivisibili); nuove convenzioni per citare quando l’intelligenza artificiale viene utilizzata per informare l’analisi.