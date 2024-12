Dilei.it - Charlene di Monaco al Bal de Noël è pura eleganza: l’abito che la valorizza

Doppio evento il 7 dicembre 2024 pere Alberto di: se la prima ha preso parte al tradizionale Bal de, di cui è madrina, il Principe è stato tra i Reali presenti alla cerimonia della riapertura di Notre-Dame de Paris. Eha sfoggiato un look perfetto per lei: un abito lungo verde scuro, un colore da sempre profondamente legato al periodo festivo. Niente strass o eccessi, gioielli minimal e portamento regale.di, il look al Bal dePerdi, il Bal deè un evento molto importante: nel 2023, la Principessa ha preferito sfoggiare un abito più scintillante, ricoperto di paillettes. Nel 2024, il Bal desi è tenuto il 7 dicembre 2024 nella Salle Empire dell’Hotel de Paris. Madrina dell’evento proprio: il tema della 19esima edizione della serata di gala è stato “Paris-Monte Carlo”.