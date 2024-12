Feedpress.me - Cataldi, dalle lacrime alla dedica a Bove: dopo il gol con il Cagliari mostra il 4 e gioisce. La Fiorentina vince 1-0

Leggi su Feedpress.me

Labatte 1 a 0 ile ricomincia in campionato da dove aveva finito due settimane fa a Como, ovvero dvittoria, l’ottava di fila non considerando l’interruzione di otto giorni fa quando17'fu colpito da un malore e la sfida contro l’Inter non trovò la sua naturale conclusione. Decideal termine di una sfida non pienamente connte degli uomini di Pdino.