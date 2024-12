Calcionews24.com - Belotti Como: «Felice per il gol, peccato aver pareggiato; so che devo trasmettere la mia esperienza ai più giovani della squadra»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Andrea, attaccante del, in conferenza stampa dopo il pareggio dei lariani contro il Venezia Andreaha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio in Venezia. Di seguito le sue parole. GOL E RUOLO DI LEADER – «Sonoper il gol e mi dispiace per la mancata .