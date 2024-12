Tessile, scarti di eucalipto per realizzare coloranti ecologici

Leggi su Ildenaro.it

Sviluppare una linea completa ditessili naturali edutilizzando sottoprodotti della lavorazione dell’. E’ l’obiettivo del progetto Agricolor360, finanziato con i fondi europei del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana. I protagonisti dell’iniziativa, si spiega in una nota, sono la società nazionale di ricerca con sede a Prato Next Technology Tecno, l’azienda di Montemurlo (Prato) Trafi Creatività, l’impresa di Massarosa (Lucca) Versil Green società agricola, Florexport, e lo Studio Demetra. Il progetto è stato al centro di un convegno a Montemurlo. Agricolor360 si basa sulla produzione e caratterizzazione di una serie dinaturali estratti dai sottoprodotti dell’coltivato in Versilia, sperimentando principalmente una gamma di colori sulle tonalità dal rosso all’arancio.