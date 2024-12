Lanazione.it - Ripristino della raccolta notturna dei rifiuti: l'annuncio dell'assessore Barbara Magi

Siamo già nella fase di studio e nonmera enunciazione di principio, assicura lei. E quindi l’all’ambienteha il valore di un’anticipazione: l’amministrazione sta lavorando all’ipotesi didei. Quella cioè - con i correttivi del caso - che fu introdotta al tramonto’amministrazione Valentini e cancellata in un batter d’occhio all’alba di quella De Mossi. Un provvedimento atteso da molti esercenti di locali pubblici, costretti ora a fare i salti mortali per conferire correttamente i propri ingombrantial mattino. Sarà una novità di rilievo, se davvero l’tradurrà l’intenzione in realtà.