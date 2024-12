Ilrestodelcarlino.it - Remàr, una rete museale nei comuni riminesi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel Riminese la cultura è un gioco di squadra. Presentata ieri, lainnovativa che intreccia storia, arte e natura, dalla costa adriatica fino all’entroterra. Diecie 23 museipronti a fare squadra per valorizzare insieme il patrimonio culturale di un’interatà, attraverso una serie di iniziative che inizieranno a prendere forma nei prossimi mesi. L’obiettivo è quello di favorire lo scambio di conoscenze, esperienze e pratiche per lo sviluppo di azioni sinergiche a sostegno della promozione culturale delle rispettivetà. "Faretra i musei è uno stimolo per migliorarci continuamente ed uscire dalle nostre mura – spiega Giovanni Sassu, direttore dei Musei di Rimini e capofila dell’iniziativa –. Con i colleghi abbiamo disegnato i primi tre passi da intraprendere insieme.