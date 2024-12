Movieplayer.it - Paolo Sorrentino, tra il successo di Parthenope e il futuro de La grazia

Leggi su Movieplayer.it

Il regista arrivato a Sorrento per ritirare il Biglietto d'oro ha annuncia il suo nuovo film. "Sarà una storia d'amore", ci dice. Nel cast, ancora una volta, Toni Servillo. E nuovamente distribuito da PiperFilm. Conarrivato a 7.4 milioni, e diventato il miglioral botteghino del regista,è arrivato alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento per ritirare il meritato Biglietto d'oro come terzo incasso del 2024. Un traguardo importante non solo per l'autore, che ha già ampiamente dimostrato di avere un seguito importante nel nostro paese e non solo, ma anche per la neonata casa di distribuzione che l'ha portato nelle sale mettendo in piedi iniziative interessanti, PiperFilm: scelta accurata della data d'uscita, proiezioni di mezzanotte già dal 19 settembre, coinvolgimento del pubblico giovane.