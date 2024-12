Mistermovie.it - Mister Movie | Anteprima Ballando Con Le Stelle Scaletta Puntata 7 Dicembre: salta

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.“con le” non andrà in onda il prossimo sabato 7. Il motivo dello slittamento è legato alla Prima stagionale della Scala di Milano. Il pubblico dovrà aspettare una settimana in più per la seconda parte della semifinale del dance show di Rai 1, che andrà in onda sabato 14.La Prima della Scala al Posto di “con le”Il cambiamento di programmazione ha visto il programma spostato a causa dell’impegno di Milly Carlucci nella inaugurazione della stagione 2024/2025 del Teatro alla Scala. Carlucci sarà protagonista della diretta televisiva su Rai1, presentando l’opera “La forza del destino” di Giuseppe Verdi. Durante la serata, Carlucci sarà affiancata da Bruno Vespa, un altro volto noto della Rai, impegnato nel presentare gli ospiti e i protagonisti della serata, con collegamenti in diretta dal foyer condotti da Serena Scorzoni.