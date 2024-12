Malattia in Congo l’infettivologo | L’allerta globale non c’è ancora ma giusto fare i controlli a chi arriva qui

Leggi su Open.online

«Se un focolaio del genere si fosse visto in Europa o in Asiasarebbe molto alta, perché non è normale avere malattie con questa letalità. In Africa, invece, eventi di quel tipo sono già capitati». Così Gianni Rezza, infettivologo ed epidemiologo al San Raffaele e già all’Istituto superiore di sanità e al ministero alla Salute, commenta lamisteriosa dall’origine sconosciuta che sta colpendo la Repubblica Democratica del, causando centinaia di morti, principalmente bambini, e che ha messo in allerta anche l’Italia. Come spiega l’esperto in un’intervista a Michele Bocci de la Repubblica, la situazione in Africa è aggravata da fragilità strutturali come la scarsa accessibilità ai servizi sanitari e la vulnerabilità della popolazione. «In questo momento c’è grande attenzione e anche un po’ di preoccupazione», riferisce.