Dilei.it - Libri educativi da regalare a bambini e ragazzi

Leggi su Dilei.it

Quando pensiamo a cosaai nostri, per Natale, non tutti credono che un libro possa essere apprezzato tanto quanto un giocattolo o una bambola. L’editoria per/e ormai è talmente ricca di titoli e di generi, che è difficile pensare non ve ne sia uno in grado di ammaliare i nostri figli/figlie. Per questo, mettere sotto l’albero di Natale un libro divertente, una piccola biografia, un albo pieno di ammalianti illustrazioni, un testo educativo, un classico rivisitato, rimane un’idea da non scartare a priori ma, anzi, da consigliare anche a zii e nonni spesso alla ricerca di un dono che abbia un suo significato.Abituati a pensare aidal punto di vista delle performance scolastiche dei nostri figli e delle nostre figlie o come qualcosa da secchioni, siamo spesso portati a credere che Babbo Natale non se ne possa occupare! Certamente è innegabile che chi legge di più, in genere, abbia un lessico più ricco, una migliore capacità di analisi, sia anche un soggetto più curioso con tutte le buone conseguenze, anche a livello di rendimento scolastico, che ne conseguono.