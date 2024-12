Bolognatoday.it - Lepore: "Nodo di Rastignano pronto a primavera, per il Passante aspettiamo Salvini"

Leggi su Bolognatoday.it

Ildisaràin. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco di Bologna, Matteo, durante la festa di strada in via Riva Reno, in occasione della conclusione della prima fase dei lavori del tram. "L'altro giorno ero sul cantiere del", ha spiegato