Il cast di Scream 7 si arricchisce di Asa Germann di Gen V

L'esordiente Asa, che si è già fatto notare per il ruolo di Sam Riordan in Gen V, è entrato ufficialmente a far parte deldi7. Asa, giovane talento che ha già attirato l'attenzione internazionale con il suo ruolo di Sam Riordan in Gen V, è ufficialmente entrato a far parte deldi7. La notizia, riportata da Deadline, segna una nuova e importante tappa nella carriera dell'attore. Come riporta Deadline, i creatori del film non hanno ancora condiviso alcun aggiornamento riguardo al personaggio cheinterpreterà in7. Il titolo, inoltre, non ha ancora una sinossi ufficiale. Tuttavia, oltre ad Asae Neve Campbell, nel sequel ci saranno anche Isabel May nel ruolo della figlia di Sidney Prescott e Celeste .