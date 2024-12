I 5 stelle rivotano Conte risponde a Grillo prendendolo in giro | Faccia una fondazione può essere antidemocratica

Leggi su Open.online

«Se io sono qui è perché mi ha pregato», queste le parole, ironiche, del presidente M5S Giuseppeintervistato su Sky Tg24. «Adesso è il momento del livore, sarcasmo e offese. Io non posso competere su questo piano», aggiunge. E rilancia: «Consiglio ase vuole, e nessuno glielo può impedire, provare a fare nuova iniziativa politica,una, non un’associazione di diritto privato perché lì gli iscritti contano, laè consentita e può, noi stiamo realizzando la democrazia come è possibile avere contro il fondatore?». C’è un rischio di scissione tra i 5? «Direi di no perché obiettivamente la situazione è evidente: il garante non riconosce la comunità degli iscritti, il percorso di persone adulte, mature che da anni su suo incitamento portano avanti battaglie».