Guardia il grido dell’opposizione | Il sindaco si dimetta è tempo di ricostruire

di lettura: 4 minutiDopo circa quattro anni e mezzo, il gruppo di opposizione consiliaresei tu, per dar voce alla maggior parte della cittadinanza, acclama le dimissioni delRaffaele Di Lonardo, per poter tornare subito al voto e tentare di far ripartire una comunità attonita ed esasperata da un evidente disastro., infatti, restituisce l’immagine di una cittadina smarrita e distrutta e l’unico sentimento condiviso in paese è quello di riemergere dalle macerie e, prima che si tocchi definitivamente il fondo.Il tema scuole, da sempre cavallo di battaglia dell’Amministrazione Panza, è uno dei principali punti dolenti, specialmente dopo la perdita dell’autonomia scolastica e l’accorpamento con l’IC Mazzarella di Cerreto Sannita.“Oltre al fatto che è andato perso il nome Abele De Blasio per la nostra scuola – commentano i consiglieri di opposizione – c’era la possibilità di proporre alla Provincia e alla Regione il ripristino dell’autonomia scolastica, considerato che lo scorso anno si sarebbe potuto fare ricorso al TAR.