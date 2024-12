Ilveggente.it - Genoa-Torino, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la quindicesima giornata diA e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie,, diretta tv,.Quattro punti in due partite per iltargato Vieira: più che positivo l’impatto dell’allenatore francese, che era arrivato nel capoluogo ligure nello scetticismo più totale della piazza e con la maggior parte dei tifosi rossoblù che avevano mal digerito l’esonero di Alberto Gilardino. Dall’avvicendamento tra i due tecnici invece il Grifone sembra aver tratto linfa vitale: 2-2 contro il Cagliari a Marassi – pareggio dei sardi in extremis grazie ad un calcio di rigore – e vittoria per 2-0 a Udine, sfruttando la superiorità numerica per via dell’espulsione, al quarto minuto di gioco, del friulano Touré.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.