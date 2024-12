Quotidiano.net - Fiom, 'via altri 101 lavoratori dall'indotto Stellantis'

"Questa mattina siamo venuti a conoscenza che ieri, 6 dicembre, anche per le lavoratrici ed idella Logitech, azienda operante nel perimetronei siti di Piedimonte San Germano (Cassino), Pomigliano d'Arco e Melfi, è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo per 101 unità su 115 dipendenti. Solo questa settimana registriamo nell'198 licenziamenti. Il maldestro tentativo della multinazionale francese di minimizzare la vertenza Trasnova é miseramente fallito". Lo rendono noto Mauro Cristiani, segretario generaleNapoli, e Mario di Costanzo, responsabile settore automotiveNapoli. "Ribadiamo che il nuovo corso sbandierato da John Elkann - aggiungono i due sindacalisti - è in continuità con quello di Tavares.genera redditività sacrificando l', cancellando posti di lavoro.