F1 Carlos Sainz | Ho spinto come mai prima ma le McLaren ne avevano di più Domani voglio vincere

ce l’ha messa tutta ma non è riuscito a centrare la pole position del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo e ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2024. Il pilota spagnolo, rimasto solo dopo la beffarda eliminazione di Charles Leclerc nel Q2, si è fermato in terza posizione, con leche hanno monopolizzato lafila.Sul tracciato di Yas Marina è Lando Norris a fissare la pole position con un clamoroso tempo di 1:22.595 con 209 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, mentreè terzo a 229 davanti a un sorprendente Nico Hulkenberg a 391. Quinto crono per Max Verstappen a 350 millesimi, quindi sesto Pierre Gasly a 389, davanti a George Russell settimo a 537, quindi ottavo Fernando Alonso a 601, nono Valtteri Bottas a 609, mentre completa la top10 Sergio Perez a 669.