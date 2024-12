Elezioni in Romania l’affondo della Lega | Annullate perché il risultato non piace a Bruxelles precedente pericoloso

Leggi su Open.online

«Lasegue con grande rispetto e viva preoccupazione quanto sta accadendo in: annullare il voto democraticoilnon è gradito a, al politicamente corretto e a certi potenti come Soros, è unallarmante e molto». Così lacommenta la tesa situazione politica in, dopo la decisioneCorte costituzionale di annullare i risultati del primo turno dellepresidenziali del 24 novembre e di ordinare la ripetizione dell’intero processo elettorale. La decisione, arrivata a due giorni dal previsto ballottaggio tra la filo-europea Elena Lasconi e il candidato di estrema destra, Calin Georgescu, ha suscitato forti reazioni politiche.«Un golpe»Georgescu, noto per le sue posizioni pro-Putin e per il suo sostegno a figure come Donald Trump e Viktor Orbán, ha definito la decisioneCorte un «golpe», accusando ladi aver «calpestato la democrazia».