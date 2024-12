Ilfattoquotidiano.it - È morto José de la Torre, l’attore della serie Netflix “Toy Boy” è stato stroncato da una improvvisa malattia

Nessuno poteva mai immaginarlo eppure è successo. Il mondo del cinema spagnolo è sotto choc.de laa soli 37 anni per unaspagnolo aveva conosciuto la popolarità grazie al ruolo dello spogliarellista Ivan nella“Toy Boy”. L’ultimo post su Instagram risale al 26 settembre con una carrellata di immagini che lo ritraggono spensierato e sorridente: “La felicità di arrivare alle Canarie, vedere i tuoi amici, prendere un mojito e metterti a cantare finché non ti si rompe la voce”.Poi il silenzio. La diagnosi di unae grave. Non si sa nulla di più anche perché la famiglia si è stretta nel massimo riserbo.de laha seguito le orme del suo mentore Antonio Banderas. Dopo la laurea all’Università privata di arte drammatica di Malaga, fondata proprio da Banderas,si è spoMadrid per lavorare in produzioni come “Lunas Viejas” di Elena Santos, e “Cuento de Navidad”, diretto da Cristina Garcia Pinto e Pablo García.