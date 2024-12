Scuolalink.it - Corsi INDIRE 30 CFU: le preoccupazioni di Pittoni per un probabile rinvio al 2026

Annunciati in modo frettoloso prima dell’estate, i30 CFU destinati ai docenti precari con almeno tre anni di servizio sembravano imminenti. Tuttavia, si è verificato un brusco rallentamento che ha lasciato nel dubbio migliaia di insegnanti in attesa di una specializzazione necessaria per il sostegno e per una futura stabilizzazione lavorativa. Ad oggi, mancano certezze sulle tempistiche di avvio e sui dettagli strutturali dei, alimentandoe dubbi tra gli aspiranti partecipanti e gli addetti ai lavori.30 CFU: criticati da tanti, ma attesi da tutti I30 CFU sono stati oggetto di critiche per la loro struttura semplificata rispetto ai tradizionali perTFA, che prevedono una preparazione più articolata. Tuttavia, per molti docenti precari, rappresentano un’opportunità unica per ottenere una specializzazione in tempi relativamente brevi e accedere al percorso di immissione in ruolo, come previsto dal Ministero dell’Istruzione.