Ilnapolista.it - Conte deve augurarsi che ai titolari non venga mai un raffreddore (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

che ainonmai un)Il Napoli è impegnato solo in serie A, ma su quanti giocatori davvero intercambiabili può fare affidamento? Difficile contarne più di 13, forse 14. Il che significa cheche a questi giocatori nonmai neanche un. Alla squadra titolare infatti aggiungiamo Gilmour come vice Lobotka e Neres come vice Kvara. Già pensando a Simeone come vice Lukaku ci rendiamo conto della netta differenza tra i due.Il tecnico sta provando un nuovo ruolo con RaspadoriUn discorso a parte merita Raspadori, che ha qualità tecniche ma non può essere un caso che giocasse poco sia con Spalletti prima, sia conadesso. Contro la Lazio è stato provato da mezzala come vice McTominay:ci sta lavorando da un po’ per capire se l’ex Sassuolo può ricoprire quella posizione in campo, nel suo progetto di avere due giocatori per ruolo.