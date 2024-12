Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, slitta la semifinale: perché e cosa vedremo al suo posto

Leggi su Tvzap.it

News Tv. “con le” stasera. Oggi, sabato 7 dicembre 2024, sarebbe dovuta andare in onda ladel talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1, ma sono cambiati i piani. Brutta notizia per i fan del noto programma televisivo, che dovranno attendere ancora un po’ prima di conoscere il vincitore di questa spettacolare edizione. (Continua.)Leggi anche: “con le” 17, chi ci sarà nel cast: Milly Carlucci conferma alcuni concorrentiLeggi anche: “con le” 2024, l’annuncio bomba di Milly Carlucci sul cast“con le” stasera non va in ondaÈ ufficiale: stasera “con le” non andrà in onda. Cambia il palinsesto di Rai 1, che eccezionalmente dovrà fare a meno della puntata del noto talent show condotto da Milly Carlucci.