Una Corte dà ragione a Biden su TikTok Il divieto negli Usa si avvicina

Lad’appello federale del District of Columbia ha respinto il ricorso di, confermando la legge firmata ad aprile dal presidente americano Joeche impone all’app di rescindere i legami con la casa madre cinese ByteDance per ragioni di sicurezza nazionale (ovvero le questioni che riguardano dati e propaganda). Se ByteDance non lo farà e deciderà di non vendereentro il 19 gennaio (ovvero il giorno prima dell’insediamento della nuova amministrazione Trump), l’app non sarà più disponibile sugli app store e i provider dovranno smettere di distribuirla. Di fatto, sarebbe un.Oggi lad’appello ha sentenziato che “il primo Emendamento esiste per proteggere la libertà di parolaStati Uniti e con questa legge il governo ha agito esclusivamente per proteggere quella libertà da una nazione straniera ostile e per limitare la capacità di quell’avversario di raccogliere dati privati degli americani”.