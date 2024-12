Lanazione.it - Todi, nella sede dell’Ipsia i laboratori di robotica

– A distanza di qualche giorno dalla consegna delle borse di studio, il consiglio di amministrazione dell’Etab "La Consolazione" prosegue il suo mandato, spinto dalla volontà di supportare progetti per la scuola. Ieri,"Angelantoni" di via Cesia, sono stati inaugurati i nuovidie impianti/automazione civile e industriale realizzati con i fondi del Pnrr. Presenti il dirigente scolastico Venusia Pascucci, l’assessore Alessia Marta, il presidente onorario di Angelantoni Industrie Cesare Angelantoni, il presidente dell’Etab "La Consolazione" Leonardo Mallozzi e rappresentanti di aziende quali Angelantoni, Cristaltec, Eles e CBL. "L’anno scorso abbiamo portato a termine un altro importante progetto con questa scuola – afferma il presidente di Etab – si trattava del Conta Persone alla Chiesa della Consolazione – uno strumento importante per monitorare costantemente le presenze all’interno della Chiesa, tanto più importante essendo il Tempio ad entrata libera, senza biglietto, e dunque senza una statistica valida per poter comprendere i flussi turistici all’interno dello stesso".