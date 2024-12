Zonawrestling.net - Tajiri, Super Crazy e Little Guido affronteranno i Los Desperados nel match clou per The People vs. GCW

Una reunion ECW è prevista per Thevs. GCW conche si uniranno per un incontro a sei uomini. La GCW ha annunciato che le tre leggende della ECWi Losnell’evento del 19 gennaio all’Hammerstein Ballroom di New York. Il programma aggiornato per lo show in onda su Triller TV+.La cardGCW Tag Team Championship: Violence is Forever vs. Gahbage DaddiesGCW Ultraviolent Championship DLC: Matt Tremont vs. Brandon Kirk vs. Drew Parker vs. John Wayne Murdoch vs. Two More TBABloodsport: Josh Barnett vs. TBASidney Akeem vs. El Hijo Del VikingoMasato Tanaka vs. TBA, andvs. Los. Ecco il post: *HAMMERSTEIN UPDATE*Officially Signed:*DREAM*LOSvsGet Tix: #TheVsGCW LIVE on @FiteTV+January 19th – 7PMNew York City pic.