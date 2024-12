Anteprima24.it - Studiava da carabiniere e sognava una famiglia, poi la vocazione. Chiara: “Così ho deciso di farmi suora”

Tempo di lettura: 2 minutiStava studiando per arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri, seguendo le orme del padre comandante della stazione dei Carabinieri di Tor, la 22enneFranco, studentessa originaria di Sapri, quando improvvisamente, al rientro da un viaggio con il fidanzato con il qualeil matrimonio e una, ha lasciato tutto per seguire la suae l’8 dicembre riceverà la prima professione religiosa comedelle Piccole Ancelle del Sacro Cuore.“Ho seguito la felicità, facendo la volontà del Signore- racconta emozionata la 22enne salernitana. – La felicità che vivo con questa scelta di donare tutto al Signore e agli altri, è il frutto di una risposta che mi restituisce ogni giorno gioia e serenità”.Una serenità cheFranco ha trovato quando, non appena diventata maggiorenne e aver conseguito il diploma presso l’istituto Da Vinci di Sapri, ha inseguito la–“Stavo studiando per il concorso nell’Arma dei Carabinieri e nel frattempo ero fidanzata e sognavo unacome tutte le ragazze della mia età- raccontaFranco.