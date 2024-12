Lanotiziagiornale.it - Sondaggi elettorali, tra regionali e Costituente crescono Pd e M5S: ora la destra è meno lontana

Da una parte la vittoria allein Emilia-Romagna e Umbria, dall’altra la. Per il Pd e il Movimento 5 Stelle gli effetti suisono positivi. I dem vengono trascinati dalle elezioni e i 5 Stelle tornano a crescere nonostante lo scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo.La Supermedia Youtrend per l’Agi evidenzia un calo invece per il centro, che perde qualche consenso ma resta comunque vicino al 48% come coalizione.: salgono Pd e M5s, scende il centroIl Pd è il partito che guadagna più consensi con una crescita dello 0,4% e il 23,2%. Bene anche i 5 Stelle che con un aumento dello 0,2% raggiungono l’11,6%. Entrambi i partiti sembrano però prendere voti all’interno della loro stessa coalizione, con Alleanza Verdi-Sinistra che cede lo 0,2% (attestandosi al 6,2%) e Azione che è in flessione dello 0,3% al 2,4%.