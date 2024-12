Lettera43.it - Siria: i ribelli avanzano verso Damasco, raid aerei sulle infrastrutture per tagliare la strada ai jihadisti

Dopo aver preso il controllo di Hama, idi Hayat Tahrir al-Sham (Hts) e le fazioni alleate anti-regime inhanno conquistato i paesi Rastan e Talbisseh nella provincia di Homs: isono a una manciata di chilometri dalla terza città del Paese e puntano in direzione di. Il controllo di Homs permetterebbe tra l’altro dilaprincipale che conduce alla costana, roccaforte della minoranza alawita di cui fa parte il presidente Bashar Al Assad. Da parte sua l’esercito regolareno, con il supporto dei caccia russi, sta provando a fermare i. Come riporta l’Osservatoriono per i diritti umani attacchihanno colpito il ponte autole Al-Rastan, che collega Hama e Homs., riportano i media locali, è stata posta in stato di allerta.