Panorama.it - Sentinel 1C è in orbita, successo per il ritorno del razzo italiano Vega-C

Leggi su Panorama.it

Missione compiuta per il lanciatore europeo-C, che ha portato nello spazio il terzo satellite Copernicus-1, lanciato nella serata, ora italiana, del 4 dicembre dallo spazioporto della Guyana francese.-1C, erede di una serie di satelliti che si sono rivelati fondamentali per l'osservazione terrestre, fornirà immagini radar ad alta risoluzione per monitorare l’evoluzione dell’ambiente, supportando una vasta gamma di applicazioni e dando impulso alla ricerca scientifica. Inoltre, il nuovo satellite introduce nuove funzionalità per rilevare e controllare il traffico marittimo. Il lancio è avvenuto senza intoppi, il vettore ha raggiunto lo spazio in 8 minuti di volo e ha sganciato il suo prezioso carico utile, appunto-1C, quattro minuti dopo la mezzanotte. La missione del lanciatore, chiamata VV25, è unal volo per-C, il lanciatore europeo leggero e ad alte prestazioni che segna il riavvio delle operazioni commerciali di routine.