Tpi.it - Roma, dodicenne precipitato dalla finestra: aperto fascicolo per istigazione al suicidio, sequestrato cellulare

La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte di un ragazzino di dodici anni precipitato da una finestra del decimo piano del palazzo dove viveva nel quartiere Collatino, periferia est di Roma. L'ipotesi è quella di istigazione al suicidio: l'apertura dell'indagine permetterà agli inquirenti di fare tutti gli accertamenti, a partire dal telefonino della vittima che è stato sequestrato, per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Il dodicenne, al momento della tragedia, si trovava in casa con la babysitter e la sorellina mentre non è ancora chiaro se il padre fosse presente in casa o se stesse tornando. L'uomo è stato tra i primi a soccorrere il figlio. Come ricostruisce La Repubblica, nessuno sa darsi una spiegazione dell'accaduto.