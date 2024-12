Abruzzo24ore.tv - Poliziotti accusati di dormire in servizio e ignorare emergenze: nuovi sviluppi clamorosi!

L'Aquila - La maxi-inchiesta coinvolge 19 agenti della Polstrada di Pratola Peligna, con accuse di falso, peculato, e omissioni di soccorso. Articolo: Un’indagine complessa ha scosso la sottosezione della Polizia Stradale di Pratola Peligna, coinvolgendo 19 agentidi comportamenti irregolari durante il. L'inchiesta, iniziata nel 2019 e durata tre anni, ha svelato presunti episodi di peculato, falso, furto, omissioni d'atto d'ufficio e persino di abbandono del posto di lavoro pero svolgere attività personali durante l'orario di pattuglia?. I dettagli emersi sono sorprendenti: alcuni agenti avrebbero usato le vetture diper scopi privati, mentre altri si sarebbero appartati adurante i turni notturni. Si ipotizza inoltre che in alcune circostanze abbiano omesso di soccorrere veicoli in panne o di svolgere rilievi in incidenti stradali?.