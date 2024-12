Lanazione.it - Pienza, fine settimana luccicante. Mercatino con 40 bancarelle. Riparte il concorso "Cattura l’amore"

È un cartellone fitto di appuntamenti, impreziosito da alcune ’perle’ di qualità, quello che esattamente per un mese, da oggi a lunedì 6 gennaio, proponeper le feste dianno. Il Comune con la Pro Loco e altre realtà locali, istituzionali e associative, sceglie infatti il periodo per aprire al pubblico nuovi spazi e ragionare, attraverso testi e immagini, sul proprio recente passato, senza tralasciare irrinunciabili elementi di tradizione come l’albero e i mercatini di Natale, il presepe, il gioco del panforte e le musiche tipiche del periodo. Si inizia oggi alle 10 con l’inaugurazione dei mercatini, quaranta banchi distribuiti nel centro storico che propongono prevalentemente cibo, artigianato e articoli da regalo, generi ideali per cogliere idee e acquistare i regali di Natale.