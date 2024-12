Tpi.it - Nucleare? No, il futuro è solo delle rinnovabili

Nel corso degli ultimi decenni si sono costruiti reattori nucleari di taglia progressivamente sempre più elevata, fino ad arrivare a 1.600 megawatt. Il motivo era chiaro: alzando la potenzacentrali era possibile ridurre il costo per megawatt. Almeno, questo era l’auspicio, anche se i risultati degli impianti realizzati in Europa (Flamanville in Francia e Olkiluoto in Finlandia) e negli Stati Uniti (Vogtle, in Georgia) hanno visto tempi di realizzazione lunghissimi e costi elevatissimi con il fallimentosocietà impegnate, Areva e Westinghouse. Stimato in 3 miliardi di euro nel 2004, l’Epr di Flamanville avrebbe dovuto entrare in servizio nel 2012 con un costo previsto di 3 miliardi di dollari, ma a seguito di vari problemi il costo, includendo gli oneri finanziari, è arrivato a 19 miliardi di dollari.