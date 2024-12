Agi.it - Nel 2023 un neonato su 5 in Italia ha almeno un genitore straniero

AGI - Neli nati daunsono stati 80.942, pari al 21,3% del totale: unsu 5. È quanto emerge dal 58esimo rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. Gli alunni con cittadinanza nonna iscritti nelle scuole nell'anno scolastico/2024 sono 931.323, pari all'11,6% del totale, una quota che raggiunge il 13,7% nella scuola primaria e il 12,7% nella scuola dell'infanzia. Le famiglie conun componente della coppiasono 2,6 milioni, pari al 10,1% del totale. E sono oltre un milione i minori stranieri residenti in: l'11,8% del totale. Secondo il Censis, inoltre, il 91,0% dei giovani di seconda generazione (nati ino giunti in eta' prescolare, conunche ha vissuto un'esperienza migratoria) ha visitatouna volta il proprio Paese di origine, l'80,2% prova un sentimento di orgoglio per quel luogo, l'80,0% desidera conoscerne la storia e le tradizioni, il 41,8% partecipa a comunità virtuali in cui si discute di cibi e prodotti del Paese dei genitori.