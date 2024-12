Danielebartocciblog.it - Natale 2024 a Terni: ecco il doppio concerto ‘Visioninmusica’

Tutto pronto aper ildi. Come ogni anno si rinnova il sodalizio tra la Fondazione Carit e Visioninmusica che, con il sostegno di Banco Desio e della Brianza, regalano alla città un emozionantedi. Quest’anno, nella suggestiva Chiesa romanica di San Francesco (), l’appuntamento – in programma sabato 14 dicembre alle ore 17 e alle ore 21 – vedrà protagonista la giovane stella del violoncello Ettore Pagano. Pagano sarà accompagnato da I Solisti di Pavia, in un omaggio al genio del compositore russo P.I. Tchaikovsky.Il maestro russo è uno dei compositori più amati della stagione natalizia, con il suo iconico balletto “Lo Schiaccianoci” che riempie i palcoscenici a livello mondiale. Quest’anno, anche i prestigiosi teatri come La Scala di Milano e la Royal Albert Hall di Londra rendono omaggio alle sue incredibili opere.