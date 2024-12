Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 14-11, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: iniziata la prima del post-Banchi!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLIMPIA MILANO-ASVEL (alle 20.45)13-11 Zero su due per il francese argento olimpico.13-11 Due liberi per Cordinier, in bonus la!!6? Clamorosa coppia di errori di Canaan, su un perfetto tiro da tre costruito dai compagni, e poi il comodissimo tap-in di Petrusev.TIMEOUT6? Palla persa!13-11 Due su due!!5? Due liberi per Clyburne, il più attivo dei bianconeri. Secondo fallo di Kalinic.11-11 Serie di errori, alla fine subisce fallo sotto il proprio canestro Shengelia. Si riparte con un possesso.5? Fallo di Hackett su McIntyre. Dentro Pajola per lui.4? Secondo fallo per Daum.11-11 Palla persa, pareggio Zvezda.11-9 Ancora due per Petrusev.11-7 Zizic raccoglie il “cross” in mezzo di Shengelia e trasforma in due punti.