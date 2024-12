Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2024 in DIRETTA: inizia la gara, subito alcuni outsider di lusso

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA19.02 Von Allmenin vantaggio di 0.43 al primo rilevamento.19.02 Qualche sbavatura per Hrobat, che ha dato la sensazione di inseguire a lungo la traiettoria ideale. Tempo di 1’40?39. Difficile che sia una prestazione da exploit. Attenzione adesso al giovane svizzero Franjo Von Allmen: è fortissimo.19.00ta ladi. In pista Hrobat.18.58 Il primo a partire sarà lo sloveno Miha Hrobat, che in una delle due prove è stato addirittura il più veloce.18.53 I pettorali di partenza degli italiani: 11 Florian Schieder, 13 Dominik Paris, 14 Mattia Casse, 30 Christof Innerhofer, 45 Pietro Zazzi, 50 Benjamin Jacques Alliod, 57 Giovanni Franzoni.18.50 L’Italia dovrà fare a meno di Guglielmo Bosca, che ieri si è fratturato il perone cadendo nell’ultima prova.