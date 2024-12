Lapresse.it - Leclerc penalizzato di 10 posizioni nel Gp di Abu Dhabi

Leggi su Lapresse.it

Charlesè statodi diecinella griglia di partenza del Gp di Abu, l’ultima gara del Mondiale 2024 di Formula 1 decisiva nella lotta per il titolo Costruttori che vede la McLaren avanti di 21 punti sulla Ferrari. Si allontana, quindi, la possibilità di un sorpasso in classifica della Rossa ai danni del team di Woking.davanti nelle prime libereL’ultimo gran premio inizia quindi in salita per il monegasco, che in pista si è subito messo in luce facendo segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. La penalità è arrivata per la sostituzione della batteria, la terza dell’anno, della power unit. Nelle prime libere, il monegasco ha girato in 1’24?321 precedendo i britannici Lando Norris (+0?021) e Lewis Hamilton (+0?485). Segue l’altra Mercedes di George Russell, quarto.