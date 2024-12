Sport.quotidiano.net - La Virtus cade anche con la Stella Rossa, la ‘scossa Ivanovic’ non basta

Bologna, 6 dicembre 2024 - Nonla scossa. Laci prova, tiene la testa del confronto, ma alla fine si scioglie facendosi rimontare dal massimo vantaggio di +10, Syl 75-65 a 7’ dalla fine e subendo nell’ultimo stint della sfida un parziale di 12-29 finale, complicequalche decisione arbitrale discutibile a favore di unache alla fine si impone 87-94.Sono passate 48 ore dalla sfida con l’Alba Berlino, che ha cambiato completamente la. La sconfitta ha portato alle dimissioni, accolte, di Luca Banchi, a quelle ventilate e ritirate del ceo Luca Baraldi e all’arrivo in panchina al posto del tecnico grossetano di Dusko Ivanovic. Manca l’ok dell’Eurolega per cui per la sua prima il tecnico montenegrino sulla panchina bianconera. A guidare la squadra è Nenad Jakovljevic, mentre sulle tribune c’è grande curiosità di vedere la reazione della squadra a questa “scossa”.