Inquinamento acustico da voli | il Sindaco di Fiumicino chiede interventi urgenti 

, 6 dicembre 2024 -“La salute dei cittadini non è negoziabile. È urgente trovare soluzioni concrete per ridurre l’derivante daiaeroportuali, che sta gravemente compromettendo la qualità della vita degli abitanti di, soprattutto di chi risiede a Focene e Isola Sacra.” È quanto dichiarato daldi, Mario Baccini, che lancia un appello alle autorità competenti per affrontare un problema che definisce “non più rimandabile”.Il primo cittadino esprime forte preoccupazione per le conseguenze che il continuo rumore prodotto dagli aerei in transito e in decollo dall’aeroporto Leonardo da Vinci, sta avendo sui residenti delle aree limitrofe. “L’esposizione prolungata a livelli di rumore così elevati non è solo una questione di disagio – sottolinea Baccini – ma un vero e proprio rischio per la salute pubblica.