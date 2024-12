Il treno dei bambini la storia vera dietro al film | Amerigo Benvenuti è un vero violinista?

Leggi su Cinefilos.it

Ildei, laalè un?Ildi Netflix Ildeitrasporta gli spettatori in un periodo di crisi dellaitaliana e racconta unaedificante sull’unità di fronte alle avversità. Originariamente noto come Ildei(la nostra recensione), ilstorico ruota attorno ad, un bambino di 8 anni che vive con la sua pomadre, Antonietta, nelle strade piene di conflitti della Napoli del dopoguerra. Per questo motivo, la madre lo iscrive al programma congiunto dell’Unione Donne Italiane e del Partito Comunista Italiano, che prevede il riaccoglimento momentaneo deidel Sud presso le famiglie più ricche del Nord. Di conseguenza,sale suldella Felicità e arriva alle porte di Derna.