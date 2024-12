Inter-news.it - Il Parma di Pecchia ha poco equilibrio, ma sa vincere con le big

Ilha approcciato questa stagione di A a trazione anteriore. La squadra difensivamente fa acqua, ma la fase offensiva ha permesso di fare la differenza anche contro le big.TATTICA – Il modulo di riferimento diè il 4-2-3-1, che poi in fase difensiva diventa un 4-4-2. Il suoha una vocazione offensiva, con tre o anche quattro attaccanti schierati tra esterni e zona centrale che giocano alti e scambiano tra loro, con Bonny a fare da boa. Però l’infortunio di Bernabé ha cambiato il gioco della squadra. Senza il regista ora si cerca un collegamento diretto dalla difesa, se non proprio dal portiere, agli uomini offensivi, saltando il reparto centrale. Spesso i gialloblù si abbassano per creare spazio per le ripartenze degli attaccanti.STATISTICHE – Ilè quint’ultimo in A per possesso palla, col 44,6% di media.