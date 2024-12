Ilrestodelcarlino.it - Idea dell’artista Missiroli. La cappella Feo a colori

La furia cieca della guerra distrugge vite e monumenti, ma non riesce a distruggere la memoria, finché c’è qualcuno a custodirla. Ed è proprio da qui che si può ripartire. Era il 10 dicembre del 1944 quando una bomba ad alto potenziale, sganciata da un velivolo tedesco, distrusse la basilica quattrocentesca di San Biagio, spazzando via anche la magnificaFeo, affrescata con dipinti di Melozzo da Forlì e di Marco Palmezzano. Di quelle pitture oggi non restano che poche foto in bianco e nero, rese quasi illeggibili dai chiaroscuri ipersaturi. Eppure ora sarà possibile rivederle con il loro(quasi) originali. Tutto ciò grazie all’intelligenza artificiale e all’che è venuta al forlivese Massimo, noto artista abilissimo nella realizzazione di libri pop-up (quello sulla Divina Commedia ha vinto il premio Andersen nel 2021) e grande sperimentatore nel campo dell’A.