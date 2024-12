Ilnapolista.it - Ibrahimovic parla del suo rammarico di non aver giocato al Bayern e poi scherza: «Forse non se lo potevano permettere»

In un’intervista all’edizione tedesca di Sports Illustrated, Zlatanhato delle sue scelte di carriera, rivelando il suo desiderio di giocare per ilMonaco. Il leggendario attaccante, noto per la sua personalità di grande impatto, ha espresso un senso diper il fatto che il suo percorso calcistico non lo abbia mai portato in Germania.«Giocare in un club come ilMonaco non sarebbe stato un errore, considerando la loro ricca storia e il calibro diri che hanno indossato i loro colori. Per me, ilè tra i cinque club più grandi del mondo».Leggi anche:: «Era fatta col Napoli, poi De Laurentiis cacciò Ancelotti»Nel suo tipico stileha sottolineato con umorismo, «non avrebbero potuto permettersi di pagarmi», per poi tornare a fare una riflessione più seria: «A essere onesto, non c’è mai stata un’opportunità.