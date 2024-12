Ultimouomo.com - Guardiola a Brescia: una storia strana

Leggi su Ultimouomo.com

Dalla “cima” della collina di Castenedolo, centocinquantadue metri sopra il livello della pianura Padana che l'inviato del Corriere della Sera del 28 settembre 2002 non credo abbia osservato con attenzione quando l'ha definita tale, nelle giornate di cielo terso si intravede. Ma bisogna sforzarsi.Di mezzo ci sono una delle tante acciaierie che impestano la Provincia di “vapore acqueo”, come da cartelli cubitali che rassicurano chi le vede fumare dall'autostrada, e un muro di palazzoni brutalisti, detti impropriamente “torri”, che deturpano la visuale peggio di enormi cicatrici di cemento. La sera del 27 Totti ha festeggiato qui il suo ventiseiesimo compleanno con una torta definita, stavolta credo con cognizione di causa, “kitsch”, ma per i giallorossi è un periodo dove non sembra ci sia nulla da stare allegri.