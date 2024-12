Movieplayer.it - Grande Fratello, ex vippona pronta a tornare nella casa: ecco chi si unisce al cast

Leggi su Movieplayer.it

Nuovo ingressodel reality show: gli autori continuano a pescare tra volti noti al pubblico del programma condotto da Alfonso Signorini. Ladelè sempre più al centro dell'attenzione, con la produzione che continua a cercare nuovi modi per ravvivare il reality show. Dopo l'ingresso di ben cinque nuovi concorrenti nell'ultima puntata, la sorpresa non finisce qui. Nei prossimi giorni, un altro volto noto potrebbe varcare la soglia dellapiù spiata d'Italia: Eva Grimaldi. Eva Grimaldia fare il suo ritornoL'exdella sesta edizione delVip èa fare il suo rientro, in un reality che già l'ha vista protagonista, anche se solo per poche settimane. Eva Grimaldi sta .