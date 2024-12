Quotidiano.net - Giardini sognanti e fantastici: una natura da indossare nelle sciarpe di Faliero Sarti

Vestirsi di, con colori che nascono dai fiori e dalle foglie e stampe che richiamanodi fantasia e di sogno. “Oggi si può e forse anche un po’ si deve in nome di una sostenibilità vera e di un amore giusto per il Pianeta”. Così Monicaimprenditrice e stilista fiorentina delleche ha creato più di venti anni fa partendo delle radici manifatturiere saldissime dell’azienda tessile di famiglia e da una innata creatività che l’ha portata ad avere successo e ammirazione in tutto il mondo. Perché queste sue creazioni hanno segnato una linea fondamentale che ha trasformato la sciarpa da semplice accessorio ad oggetto da amare, capace di raccontare come già succede per gli abiti tanto di noi e della nostra personalità. Dunque adesso è scoccata l’ora delleche diventanoattraverso la nuova collezione disegnata e ’inventata’ con saggezza artigianale da Monica, una capsule in edizione limitata che celebra e rispetta la magia dell’ambiente.