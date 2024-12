Ilrestodelcarlino.it - Full immersion con Robbie Williams

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una grande serata evento al cinema Rosebud - stasera alle 20.45 - dedicata al cantautore, l’artista solista di maggior successo di tutti i tempi nel Regno Unito. A raccontarne la storia, quella di un uomo che ha avuto il coraggio di realizzare i propri sogni, è il regista visionario Michael Gracey nel film "Better Man". In occasione della proiezione del film il cinema Rosebud trasmette anche, in diretta dall’Auditorium Parco della Musica di Roma, un’esclusiva intervista di Alessandro Cattelan al cantante. "Better Man" è la storia vera dell’ascesa fulminante, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico, uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi. Con la straordinaria regia di Michael Gracey, il film è raccontato in modo unico dal punto di vista di, facendo trasparire la sua caratteristica ironia e il suo stile inimitabile.