Milanotoday.it - fondazione asilo mariuccia, l'albero di natale si accende a milano!

Leggi su Milanotoday.it

Un momento importante di solidarietà aper.Giovedì 12 dicembre a partire dalle 17, in via Pacini 20, avverrà l'accensione dell'didella(attività che rientra nel progetto PianeTiamo).Un momento speciale in cui conoscere le.